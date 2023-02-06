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В Усть-Каменогорске школьников эвакуировали из-за сообщения об угрозе теракта
Спецслужбы в Усть-Каменогорске эвакуировали учеников одной из школ после сообщения о якобы заложенного там взрывного устройства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
"6 февраля текущего года в 14:18 поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в одной из школ города Усть-Каменогорск. Получив сигнал, специализированные службы незамедлительно выехали на место. Производилась эвакуация персонала и учащихся", — сообщили в полиции.
Специальные службы обследуют здание школы на предмет обнаружения опасных предметов. Одновременно с этим правоохранители устанавливают личности отправителей сообщений. Ситуация находится на контроле полиции региона.
Ранее в Усть-Каменогорске неизвестные "заминировали" сразу шесть школ.
В департаменте полиции предупредили, что за такие правонарушения, с учётом общественного резонанса и возможных последствий, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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