В Усть-Каменогорске ремонтируют многоэтажку, которая лопалась по швам

Фото: филиал ЦТУ №6

Речь идет о проблемной новостройке на улице Б. Момышулы, 14, которая прославилась регулярным обрушением облицовки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

Несколько раз в стенах этого дома образовывались дыры: профлист лопался и вместе с утеплительным материалом устремлялся вниз. У новостройки были и другие проблемы: протекала кровля, промерзали стены и рвались трубы отопления. Жильцы не стали терпеть это безобразие и обратились в департамент по защите прав потребителей. В итоге все закончилось судебным разбирательством, по итогу которого АО "Казахстанская жилищная компания" обязали безвозмездно устранить недостатки при строительстве дома. Подробно об этом мы писали в июне.

Сейчас многоэтажку ремонтируют.

"Вся беда была в том, что деформационный шов был забит насыпной ватой — 435 тонн вытащили оттуда! Ее по факту не должно там быть, там должна быть минеральная плита. Забили деформационный шов ватой, она выдавливала обшивку, и происходило обрушение", - поделился житель дома Бакыт Амренов.

Теперь, по его словам, проблемный участок заштукатурили, утеплили минеральной плитой, которую в скором времени укроют влагозащитной мембраной.

"Жесткую кровлю подрядчик сделал на сто процентов. Мягкая - еще делается, работы продолжаются и на деформационном шве", - говорит Бакыт Амренов.

Как сообщил мужчина, до ноября стены дома обещают полностью закрыть.