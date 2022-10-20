Лента новостей
- В Усть-Каменогорске ремонтируют многоэтажку, которая лопалась по швам 04:13 97
- В Петропавловске запустили фабрику по производству офисной и туалетной бумаги 03:22 118
- 14-летняя казахстанка стала первой ракеткой Азии 02:18 161
- Салют прогремит в Алматы на День Республики 01:00 202
- В сгоревших лесах Костанайской области цветут подснежники 00:05 266
- Аким Павлодара признал ошибки и недочёты в градостроительной сфере 19.10.2022 301
- В Казахстане приостановили строительство 240 гособъектов 19.10.2022 412
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 284
- Ноу-хау в строительстве: асфальт положили на железнодорожные пути в Уштобе 19.10.2022 1017
- Ассамблея Народа Казахстана нуждается в переформатировании – эксперты 19.10.2022 812
- Директора филиала КТЖ задержали в Атырау 19.10.2022 784
- Здравствуй, осенняя хандра: что это за состояние и как себе помочь 19.10.2022 362
- Готовы законопроекты, предполагающие полный запрет на вейпы 19.10.2022 342
- Казахстанку, продавшую свою дочь, разыскал Интерпол в Южной Корее 19.10.2022 748
- Сокращение сроков и "надежда в подарок" - всё об амнистии для участников январских событий 19.10.2022 357
- Более 76 процентов казахстанцев верят в честные выборы 19.10.2022 421
- "Казахстан стал колыбелью мира" - мнения экспертов 19.10.2022 440
- Народная коалиция: информация о якобы принудительных сборах является провокационной 19.10.2022 365
- Иностранцы оценили качество образования в казахстанских школах 19.10.2022 609
- Высшую аудиторскую палату создают в Казахстане 19.10.2022 412
- Убивали и продавали: за отстрел сайгаков задержаны жители Кызылординской области 19.10.2022 493
- Как оформить согласие или отказ на посмертное донорство органов, рассказали в Минздраве 19.10.2022 439
- Китайские бренды расширяют присутствие на авторынке Казахстана 19.10.2022 404
- Какие специалисты наиболее востребованы в Алматы. Репортаж 19.10.2022 334
- Юристы прокомментировали скандал с выдвижением Альтаева на выборы 19.10.2022 444
- Доход Astana Hub за девять месяцев составил 150 миллиардов тенге - Мусин 19.10.2022 384
- Десять вариантов развлечений в плохую погоду в Атырау 19.10.2022 677
- Нужно уменьшить аппетиты наших чиновников — о доходах нацкомпаний высказался Перуашев 19.10.2022 1298
- Токаев дал поручения по утверждению концепции генерального плана развития G4 City 19.10.2022 508
- "Кто предал государство, вскоре будут привлечены к ответственности" - Токаев о январских событиях 19.10.2022 657
- Как единство и сплочённость казахского народа: конаевцы подарили Токаеву узел из гвоздей 19.10.2022 318
- Рост ВВП на четыре процента прогнозируют в Казахстане в 2023 году 19.10.2022 322
- Более половины пожаров в Казахстане происходит в жилом секторе — МЧС 19.10.2022 459
- Более 30 коллекторских агентств закрылись в Казахстане после ужесточения к ним требований 19.10.2022 404
- Президент: Конаев станет "умным" городом 19.10.2022 416
- Драгоценные металлы, фирмы-однодневки, предметы искусства — чего коснутся поправки в Налоговый кодекс РК 19.10.2022 396
- Сотрудник правоохранительных органов подпадает под амнистию для участников январских событий 19.10.2022 1094
- На 207 миллиардов тенге закупит спецтехнику МЧС РК в 2023 году 19.10.2022 1000
- Авиакомпанию "Жетысу" оштрафовали за использование в полётах неповеренной техники 19.10.2022 844
- Заставить работать многодетных и холостых! Чем известен скандальный кандидат в президенты Жуматай Алиев 19.10.2022 2330
- О дальнейшей судьбе LRT рассказал премьер-министр РК 19.10.2022 1629
- "Оценивать работу правительства нужно по достижению поставленных задач" — Смаилов 19.10.2022 845
- Юристы рассказали студентам Семея, почему нужно идти голосовать 19.10.2022 925
- "Не нужно устраивать политические игры на тему казахского языка" — Токаев 19.10.2022 1908
- Каракат Абден остаётся в президентской гонке. Её кандидатуру зарегистрировал ЦИК 19.10.2022 986
- "Резкое укрепление рубля оказало негативное влияние" — Смаилов об инфляции 19.10.2022 948
- Президент наградил заслуженных граждан Алматинской области 19.10.2022 1077
- Позицию Казахстана как независимого государства должны знать в мире - президент 19.10.2022 988
- Не героизировать бандитов и террористов призвал Токаев 19.10.2022 931
- Алматинская область должна стать примером реализации туристического потенциала Казахстана - Токаев 19.10.2022 875
- Алматинская область может стать основным поставщиком продукции стройиндустрии для всей страны - Токаев 19.10.2022 824
- Алматинские яблоки могут стать национальным брендом - Токаев 19.10.2022 596
- Цены в приказном порядке не регулируются, но с перекупщиками нужно разбираться - Токаев 19.10.2022 996
- Токаев поручил создать Академгородок в Қонаеве 19.10.2022 975
- Токаев: Строительство медицинских центров в Алматинской области – одна из приоритетных задач 19.10.2022 878
- Увеличить финансирование строительства и капремонта жилья в Алматинской области поручил Токаев 19.10.2022 914
- Токаев анонсировал начало масштабного строительства в Алматинской области 19.10.2022 955
- Токаев прибыл в Алматинскую область с рабочим визитом 19.10.2022 916
- Более шести миллиардов тенге переведут из Нацфонда в бюджет в ближайшие три года 19.10.2022 937
- Поддерживать высказывания Врублёвского или Захаровой, значит игнорировать наши национальные интересы — эксперт 19.10.2022 1008
- По уровню цифровизации Казахстан обогнал Канаду и некоторые страны Европы - аналитики 19.10.2022 1054
- 254 миллиарда тенге соцпособий получили многодетные семьи с начала года 19.10.2022 903
- Перестрелка в Сатпаеве: задержаны два участника потасовки 19.10.2022 968
- Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублёвского 19.10.2022 2356
- "Ваш труд заслуживает самой высокой оценки": Токаев поздравил спасателей с профессиональным праздником 19.10.2022 883
- 450 тонн сена сгорело за ночь в ВКО 19.10.2022 962
- Резкий рост заражения коронавирусом фиксируют казахстанские врачи 19.10.2022 1298
- Казахстанцев призвали помочь в высадке деревьев в Костанайской области 19.10.2022 962
- Два села появятся в Атырауской области на границе с Россией 19.10.2022 1112
- Канье Уэст решил приобрести соцсеть Parler 19.10.2022 925
- Посольство Казахстана продолжает работать из Киева 19.10.2022 1199
- Пассажирские вагоны будут собирать в Петропавловске 19.10.2022 1263
- Какой будет зима в Казахстане: прогноз синоптиков 19.10.2022 27491
- Восьмилетнюю девочку насмерть сбил водитель авто в Семее 19.10.2022 1214
- Федерация тенниса Казахстана сделала заявление о переходе шестой ракетки России 19.10.2022 1355
- Начался приём заявок от студентов на гранты от фонда "Қазақстан халқына" 19.10.2022 1014
- За взятку осужден экс-начальник СИЗО Актобе 18.10.2022 1128
- Рабочие моменты - в детсаду Павлодара прокомментировали избиение воспитанников с инвалидностью 18.10.2022 1093
- Более 70 МФО лишили лицензий в Казахстане 18.10.2022 967
- Стрельба в Сатпаеве: человека ранили на глазах у прохожих 18.10.2022 1257
В Усть-Каменогорске ремонтируют многоэтажку, которая лопалась по швам
Речь идет о проблемной новостройке на улице Б. Момышулы, 14, которая прославилась регулярным обрушением облицовки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.
Несколько раз в стенах этого дома образовывались дыры: профлист лопался и вместе с утеплительным материалом устремлялся вниз. У новостройки были и другие проблемы: протекала кровля, промерзали стены и рвались трубы отопления. Жильцы не стали терпеть это безобразие и обратились в департамент по защите прав потребителей. В итоге все закончилось судебным разбирательством, по итогу которого АО "Казахстанская жилищная компания" обязали безвозмездно устранить недостатки при строительстве дома. Подробно об этом мы писали в июне.
Сейчас многоэтажку ремонтируют.
"Вся беда была в том, что деформационный шов был забит насыпной ватой — 435 тонн вытащили оттуда! Ее по факту не должно там быть, там должна быть минеральная плита. Забили деформационный шов ватой, она выдавливала обшивку, и происходило обрушение", - поделился житель дома Бакыт Амренов.
Теперь, по его словам, проблемный участок заштукатурили, утеплили минеральной плитой, которую в скором времени укроют влагозащитной мембраной.
"Жесткую кровлю подрядчик сделал на сто процентов. Мягкая - еще делается, работы продолжаются и на деформационном шве", - говорит Бакыт Амренов.
Как сообщил мужчина, до ноября стены дома обещают полностью закрыть.
-
Hype news
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 3077
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 86173
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 2484
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 2003
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 10375
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 4191
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 944
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 1337
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 30936
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 2025
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 3158
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 9501
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 8491
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 5438
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 298018
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 5883
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 5231
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 22498
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 5713
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 5555
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 12586
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 8174
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 7765
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 9552
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 26075
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 7648
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 11323
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 18910
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 9226
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 9938
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 6751
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 26425
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 6791
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 346038
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 35166
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 7590
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 8231
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 14139
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 7459
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 47269
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 12419
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 10275
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 9492
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 8636
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 9075
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 10593
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 8128
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 8932
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 8418
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 25592
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 8249
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 8609
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 8132
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 29846
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 187539
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 15079
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 19328
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 10073
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 10517
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 19241
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 6188
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 12092
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 6116
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 8870
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 30876
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 13361
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 6758
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 10711
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 6873
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 24032
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 8920
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 9680
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 8112
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 13420
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 8852
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 7790
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 7871
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 11606
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 8024
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 7489
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 11602
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 9978
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 9966
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 10423
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 9628
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 13951
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 10596
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 12532
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 13468
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13217
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 10859
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11204
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 27333
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12163
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 14484
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11253
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12539
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13212
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14435
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 12622
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 14578
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14088
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15281
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15231
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 31778
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 15690
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 16614
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16337
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17142
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17139
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 25946
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 16590
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 23873
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 34609
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18374
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 23756
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 22933
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 24939
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 20974
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22352
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 20552
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20457
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20329
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36028
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22451
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 20611
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25380
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 24665
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 24992
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24262
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24377
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26508
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27017
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 25700
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25276
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 25967
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 27123
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24806
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 28011
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 25736
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26368
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27335
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29041
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 28005
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 27147
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 30927
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26797
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 29703
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27371
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 58127
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28893
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 27957
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 29693
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 27567
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 27979
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 27975
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 27685
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 30372
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 28710
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 30958