В Усть-Каменогорске повысили тариф на вывоз мусора

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Тариф на вывоз мусора увеличился в Усть-Каменогорске. С октября жители города будут платить больше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz

В последние несколько лет "мусорный" тариф составлял 211 тенге в месяц с человека в благоустроенном жилом фонде (квартирах) и 270 – в частном секторе.

При общем подорожании всего мусоровывозящие компании занимались своей работой буквально из последних сил. Нужно ремонтировать технику, менять контейнеры, закупать ГСМ, а главное – достойно платить тем людям, которые обеспечивают в городе чистоту. Именно на зарплату персонала в первую очередь предполагается пустить средства после повышения тарифа.

Этот вопрос обсуждали несколько месяцев, были заседания Общественного совета, маслихата, общественные слушания. По расчётам, проведенным карагандинской компанией, тариф на вывоз мусора в Усть-Каменогорске должен составлять 701 и 664 тенге (квартиры и частный сектор), по расчётам специалистов из ВКГТУ – 554 и 525 тенге. После обсуждений мусоровывозящие компании снизили тариф на более чем 20%.

"На недавней внеочередной сессии городского маслихата был утвержден новый тариф - 431 тенге в месяц с человека в благоустроенном фонде и 409 - в частном. Данные отправили в Минюст, решение вступило в силу в сентябре", - рассказал секретарь маслихата Александр Светаш.

Таким образом, с октября жители Усть-Каменогорска получат новые квитанции уже по возросшим тарифам за вывоз мусора: 431 и 409 тенге.

Вывозящие организации "Оскемен Тазалык" и "Спецкоммунтранс", в свою очередь, взяли на себя обязательства – повысить зарплату работникам, менять старые контейнеры и дополнительно вывозить мусор, который обычно ставят на площадке – например, бытовую технику или коробки, которые помещаются в уборочные машины.