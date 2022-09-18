В Усть-Каменогорске подорожал социальный уголь

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Цена коммерческого осталась прежней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

В соцсетях устькаменогорцы жалуются, что доставку социального угля приходится долго ждать.

В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог заверили, что поставка твердого топлива в город производится без перебоев. На сегодняшний день остаток соцугля - 13 162 тонны. Продажа продолжается.

"В условиях меморандума было удорожание. Сейчас тонна угля, реализуемого по социальной цене, составляет 11 350 тенге", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Коммунальщики отметили, коммерческий уголь также продолжают реализовывать. Стоимость тонны -11 800 тенге.