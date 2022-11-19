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  • В Усть-Каменогорске по жалобам горожан проверят, чем подсыпают дороги
pixabay.com Сегодня, 01:08
132
Сегодня, 01:08
132
Фото: pixabay.com

В Усть-Каменогорске по жалобам горожан проверят, чем подсыпают дороги

Автомобилисты пожаловались, что на мосту через Ульбу в створе улицы Крылова произвели подсыпку песком вперемешку с камнями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

Зимнее содержание этого моста осуществляет ТОО "Өскеменспецкоммунтранс".

"По поводу применения субподрядчиком песчаной смеси ненадлежащей фракции будет проведена проверка. В случае, если информация подтвердится, в отношении ТОО "Өскеменспецкоммунтранс" будут применены санкции, предусмотренные условиями договора субподряда", - сообщили в КГП "Таза Өскемен".

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#Усть-Каменогорск #дороги
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:08
132
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