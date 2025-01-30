Одним из способов получения оперативной информации о состоянии воздушного бассейна над городом может стать запуск беспилотников, оснащённых газоанализаторами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

На уровне идеи всё выглядит красиво. В дни с НМУ, то есть когда наступает безветрие, в воздух поднимаются дроны с газоанализаторами. Информация с беспилотников оперативно передаётся в ситуационный центр управления цифровизации ВКО, после чего с ней начинают работать экологи. Последние таким образом могут быть избавлены от необходимости метаться по районам и производить замеры вручную.

"Предложение использовать дроны поступило к нам от предпринимателей города Усть-Каменогорска. Есть компании, которые занимаются этими вопросами. Мы провели с ними встречу и рассмотрели вопросы крепления газоанализаторов. В принципе, это возможно. Технические аспекты сейчас прорабатываются. Вопрос теперь в том, какие газоанализаторы нужно использовать", - рассказывает руководитель проектного офиса "Бюро экологической защиты "OSKEMEN TYNYSY" Елена Березинская-Абилова.

Далее придётся решать вопросы сертификации этого оборудования и закрепления его за определённым госорганом. Это может потребовать определённых корректировок нормативно-правовой базы. Сейчас беспилотники в нашей области уже служат пожарным и полицейским. Чтобы анализировать атмосферный воздух, нужно определить, какие показатели будут мониториться, и технические характеристики, которые позволят их снимать. Прежде чем дроны поднимутся в воздух, нужно полностью отработать механизм действия системы мониторинга: какие данные собираются, куда они поступают, кто их обрабатывает. С разработкой этих аспектов помогает экологам Восточно-Казахстанский технический университет.

По расчётам Бюро экологической защиты, городу понадобится не менее 11 дронов с газоанализаторами.