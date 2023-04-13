В Усть-Каменогорске намерены реанимировать завод "Азия Авто"

Фото: yk-news.kz

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов рассказал о планах по запуску закрытого автомобильного завода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В 2020 году из-за расторжения договора с министерством индустрии и инфраструктурного развития РК в Усть-Каменогорске остановился конвейер автосборочного завода "Азия Авто". Далее последовали судебные тяжбы с министерством и арест имущества группы компаний "Бипэк Авто — Азия Авто". В результате регион лишился большого количество рабочих мест и собственного автопрома.

Как заверил в ходе брифинга аким ВКО Даниал Ахметов, власти региона не хотят терять такое крупное производство.

"Планы такие же, как год и два года назад. Как только завершатся судебные процедуры, мы приложим все усилия для того чтобы завод был реанимирован, — сказал глава области. — Мы должны дождаться окончательных судебных решений и дальше, я думаю, мы найдём компанию, которая будет работать в этом направлении".

Напомним, до 2020 года компания "Азия Авто" занимала лидирующую позицию по производству автотранспортных средств в Казахстане. В 2020 году МИИР РК расторгло с АО "Азия Авто" и АО "Азия Авто Казахстан" соглашение о предоставлении преференций ввиду "неоднократных нарушений обязательств со стороны холдинга". "Азия Авто" обязали вернуть государству 174 миллиарда тенге.

Летом 2021 года глава группы компаний АО "БИПЭК Авто Казахстан" Анатолий Балушкин был объявлен в розыск. Бизнесмена подозревают в мошенничестве, его автохолдинг так и не выплатил долг, завод встал, и тысячи работников оказались на улице. Кроме того, сборка автомобилей Kia и дистрибьюторство этих автомобилей в Казахстане перешли от "Азии Авто" на конкурирующее предприятие "Сарыаркаавтопром".