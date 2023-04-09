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В Усть-Каменогорске накажут тех, кто распространил видео с издевательствами над девочкой
Правоохранители обещают привлечь к ответственности не только тех, кто глумился над несовершеннолетней, но и тех, благодаря кому видеозапись этой сцены попала в соцсети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Ранее в сосетях начало распространяться видео, на котором предположительно в одном из торговых центров Усть-Каменогорска девочки-подростки избивают сверстницу, ставят её на колени, раздевают её. Это видео мгновенно вызвало большой общественный резонанс. Однако, как выяснилось, данный инцидент случился ещё месяц назад. По данному факту 3 марта было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Следует отметить, что в полицию обратились не родители пострадавшей, а администрация колледжа, обнаружившая на занятиях избитую студентку. Некоторые подробности прозвучали в ходе круглого стола, организованного управлением образования ВКО.
"Управлением полиции Усть-Каменогорска начато досудебное расследование. Фигурантами стали восемь подростков. Пятеро – студенты различных колледжей и три ученицы различных школ, которые на протяжении нескольких дней преследовали и избивали потерпевшую под видеозапись, которой её запугивали", — комментирует прокурор управления по защите общественных интересов прокуратуры ВКО Сауле Губашева.
Следствие не исключает, что это не единственный подросток, подвергшийся подобным издевательствам со стороны данной группы. Прокурор озвучил предположение, что инициаторами травли могли быть третьи лица, в том числе и по мотивам материальной заинтересованности. Правоохранителям приходится расследовать немало фактов утери или кражи гаджетов и других дорогих вещей. Но были ли они потеряны? Или их попросту отобрали?
"Надо зафиксировать все заявления подростков и их законных представителей по данным фактам, уделить внимание систематике сигналов. Заявители обучаются в одних и тех же учебных заведениях. Заявления поступают регулярно от одних и тех же лиц. Не исключается, что на самом деле подростки стали жертвами вымогательства и грабежей. Однако, опасаясь осуждения и буллинга со стороны окружающих говорят об утере или краже. По каждому раскрытому случаю нахождения якобы утерянных материальных ценностей надо установить реальные обстоятельства", — подчеркнула Сауле Губашева.
Пока следователи выполняют свою работу, в обществе поднялся нездоровый ажиотаж вокруг данной ситуации. С одной стороны, звучат резкие комментарии и требования сурово наказать не только тех, кто издевался над сверстницей, но и их родителей – вплоть до увольнения с работы. С другой — в сети продолжают распространяться домыслы и фейки.
"Когда уже проводились следственные мероприятия, вдруг появляется видео, которое нарушает права детей. Там видно лицо ребёнка. За это распространивший его человек должен нести такую же уголовную ответственность, как и те дети, которые совершили противоправные действия по отношению к своей сверстнице. Сегодня в социальных сетях прозвучала ещё более страшная весть, что девочка, которая подверглась насилию, покончила жизнь самоубийством. Мы звоним директору колледжа. За пострадавшей закреплён куратор, который уводит её и приводит. Оказывается, девочка сидит на занятиях. Кто за этот фейк будет нести ответственность? Здесь важно убрать ненужную эмоциональность и действовать в рамках правового поля", — говорит руководитель управления образования ВКО Инесса Чернышева.
Руководитель управления образования области призвала общественность не торопить следствие, а самих правоохранителей попросила не тянуть с предоставлением объективной информации, которую возможно обнародовать в рамках закона. Чем дольше молчат официальные лица, тем больше разгораются страсти в соцсетях.
"Нас поражает детская жестокость, Я понимаю комментарии в соцсетях. Но по данному факту уже месяц как возбуждено уголовное дело, идёт расследование. Его невозможно закончить в недельный или двухнедельный срок. Просто надо понимать, сколько там участников и сколько следственных действий нужно произвести для того, чтобы дело было доказуемо в суде. Это серьёзная работа, она требует времени ", — отмечает региональный уполномоченный по правам ребёнка Аксана Каленова.
Всем участницам безобразной травли предстоит понести наказание. Степень вины каждой установит следствие. Многим из них нет ещё 16 лет. Но следует понимать, что данное деяние квалифицируется как тяжкое преступление, возраст уголовной ответственности за которое снижен до 14 лет. Наказание предусматривает в том числе лишение свободы.
Общественность ставит также вопрос о необходимости привлечь к ответственности тех, благодаря кому видео уплыло в сеть. Вероятно, люди, тиражирующие его, не понимают, что пострадавшая испытывает страдания всякий раз, когда натыкается на него. Оно вынуждает её вновь и вновь переживать этот кошмар.
"Мы отправили письмо за подписью председателя комиссии в управление полиции и прокуратуру города Усть-Каменогорска, О том, чтобы приняли меры к блогеру за незаконное распространение фото и видеоматериалов, где видны лица несовершеннолетних", — сообщает секретарь городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Самал Хамитова.
Правоохранителям предстоит разбираться, каким образом это видео попало в соцсети. Они обещают выявить каждый факт тиражирования полной записи, где открыто лицо пострадавшей, и наказать виновных.
"По факту незаконного распространения этих материалов возбуждено уголовное дело, В рамках этого уголовного дела будут установлены все причастные лица и привлечены к уголовной ответственности", — заявил старший инспектор по особым поручениям управления местной полицейской службы, майор полиции Айгерим Бейсембаева.
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