В Усть-Каменогорске двух человек осудили за пропаганду захвата власти
Сегодня, 14:25
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Сегодня, 14:25Сегодня, 14:25
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По данным областной прокуратуры, осужденные оставляли в Сети публикации и комментарии, разжигающие национальную и социальную рознь, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.
"В феврале указанные лица с использованием интернет ресурсов (чат-рулетка) высказывали идеи и убеждения о необходимости проведения референдума с целью отчуждения ВКО от Республики Казахстан. А в случае недостижения положительных результатов на референдуме пропагандировали насильственный захват территории", - сообщили в прокуратуре ВКО.
Суд назначил обоим по пять лет лишения свободы.
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