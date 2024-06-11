  • 11 Июня, 15:05
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В Усть-Каменогорске двух человек осудили за пропаганду захвата власти

Сегодня, 14:25
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В Усть-Каменогорске двух человек осудили за пропаганду захвата власти Сегодня, 14:25
Сегодня, 14:25
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По данным областной прокуратуры, осужденные оставляли в Сети публикации и комментарии, разжигающие национальную и социальную рознь, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

"В феврале указанные лица с использованием интернет ресурсов (чат-рулетка) высказывали идеи и убеждения о необходимости проведения референдума с целью отчуждения ВКО от Республики Казахстан. А в случае недостижения положительных результатов на референдуме пропагандировали насильственный захват территории", - сообщили в прокуратуре ВКО. 

Суд назначил обоим по пять лет лишения свободы.

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