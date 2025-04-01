  • 1 Апреля, 11:01
  • BAIGENEWS

В Усть-Каменогорске автобус заглох на рельсах и чудом не столкнулся с поездом

Полицейские и жители Усть-Каменогорска предотвратили аварию на железнодорожных путях.

Сегодня, 09:50
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В Усть-Каменогорске автобус заглох на рельсах и чудом не столкнулся с поездом Сегодня, 09:50
Сегодня, 09:50
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В экстренной ситуации в Усть-Каменогорске проявились настоящие герои: сотрудники полиции и местные жители, передаёт BaigeNews.kz. Когда пассажирский автобус заглох прямо на рельсах, а поезд стремительно приближался, патрульные Тимур Абдрахманов и Раджан Базарбекулы не растерялись. Вместе с горожанами они оперативно вытолкали автобус, освободив пути для поезда.

Их слаженные и решительные действия позволили избежать трагедии и предотвратили возможные последствия.

Ранее мы сообщали, что павлодарские спасатели предотвратили трагедию на Иртыше.

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