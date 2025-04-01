В Усть-Каменогорске автобус заглох на рельсах и чудом не столкнулся с поездом
Полицейские и жители Усть-Каменогорска предотвратили аварию на железнодорожных путях.
Сегодня, 09:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:50Сегодня, 09:50
115
В экстренной ситуации в Усть-Каменогорске проявились настоящие герои: сотрудники полиции и местные жители, передаёт BaigeNews.kz. Когда пассажирский автобус заглох прямо на рельсах, а поезд стремительно приближался, патрульные Тимур Абдрахманов и Раджан Базарбекулы не растерялись. Вместе с горожанами они оперативно вытолкали автобус, освободив пути для поезда.
Их слаженные и решительные действия позволили избежать трагедии и предотвратили возможные последствия.
Ранее мы сообщали, что павлодарские спасатели предотвратили трагедию на Иртыше.
Самое читаемое
- Землетрясение на территории Китая зарегистрировали казахстанские сейсмологи
- Юриста жестоко убили в поликлинике в Кульсары: коллеги рассказали подробности
- В Узбекистане произошел взрыв в мечети
- Подозреваемого в мошенничестве вернули из России в Казахстан
- Дождь, грозы и снег: какой будет погода в Казахстане в начале апреля