В Усть-Каменогорске насчитывается 38 аварийных непригодных для проживания домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"Если не ошибаюсь, у нас 38 аварийных домов. Все жильцы стоят в очереди на квартиры. Это 123 человека", – сказал аким Усть-Каменогорска Алмат Акышов.

На расселение жильцов из ветхого жилья, по подсчётам городских властей, нужно 600 миллионов тенге. Если они будут выделены из областного бюджета, город сможет предоставить людям новые квартиры.

Второй вариант решения проблемы ветхого и аварийного жилья — это реновация. Но этот путь предусматривает привлечение инвестиций. А основная масса таких домов в Усть-Каменогорске располагается в не самых инвестиционно-привлекательных районах: на Аблакетке, в Согре. Определённые планы по Аблакетке у городских властей имеются, но градоначальник не стал раскрывать их содержание.

Аким областного центра признал, что иногда решение проблем ветхого жилья упирается в нежелание самих людей переезжать из домов, где они прожили много лет.

Сообщалось, что в Семее власти насчитали 20 аварийных и 43 ветхих дома, которые в ближайшие годы должны преобразиться в рамках первой в истории города программы по реновации.