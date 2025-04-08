Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении директора КГУ "Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации отдела занятости и социальных программ г.Уральск", передаёт BaigeNews.kz.

Он обвиняется в хищении бюджетных средств в общей сумме 11,5 млн тенге c февраля по декабрь 2024 года путем подписания фиктивных актов выполненных работ по текущему ремонту электрического оборудования и начисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в КГУ.

В настоящее время обвиняемый предан суду.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.