В Уральске завершено расследование по делу о хищении в центре ресоциализации
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Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении директора КГУ "Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации отдела занятости и социальных программ г.Уральск", передаёт BaigeNews.kz.
Он обвиняется в хищении бюджетных средств в общей сумме 11,5 млн тенге c февраля по декабрь 2024 года путем подписания фиктивных актов выполненных работ по текущему ремонту электрического оборудования и начисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в КГУ.
В настоящее время обвиняемый предан суду.
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.