В Уральске задержали начальника отдела Департамента Погранслужбы

В Уральске был задержан начальник отдела Департамента пограничной службы по ЗКО при управлении транспортным средством, несмотря на ранее лишение водительских прав, передаёт BaigeNews.kz.

"Гражданин С., будучи лишенным права управления транспортным средством, согласно постановлению от 14 мая 2024 года, по статье 608 части 1 КоАП был лишен права управления транспортным средством, при этом, несмотря на указанное, 15 сентября 2024 года он повторно совершил административное правонарушение в городе Уральске", ― говорится в сообщении суда.

На судебном заседании гражданин С., не опровергая факта управления транспортным средством, будучи лишенным права управления транспортными средствами, просил ограничиться взысканием в виде штрафа, который исполнит своевременно.