В Уральске трое детей сбежали к отцу в соседнюю область

В городской отдел полиции Уральска поступило сообщение пропаже троих детей, младшей из которых всего четыре года. Поисками занялись все службы и подразделения департамента полиции ЗКО, а также их коллеги их соседних областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"В результате розыскных мероприятии удалось найти пропавших детей в одном из автобусов на территории Актюбинской области. Выяснилось, что дети решили уехать к своему отцу, который находился в другой области. В настоящее время все пропавшие дети возвращены матери. Они в полном порядке", — говорится в сообщении.

Департамент полиции предупреждает родителей, что ответственность за своих детей и их жизнь несут они сами. За допущение таких фактов предусмотрена ответственность по Законодательству Республики Казахстан.