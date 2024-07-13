  • 13 Июля, 17:43
  • BAIGENEWS

В Уральске трое детей сбежали к отцу в соседнюю область

Сегодня, 16:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 16:49
Сегодня, 16:49
87
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В городской отдел полиции Уральска поступило сообщение пропаже троих детей, младшей из которых всего четыре года. Поисками занялись все службы и подразделения департамента полиции ЗКО, а также их коллеги их соседних областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"В результате розыскных мероприятии удалось найти пропавших детей в одном из автобусов на территории Актюбинской области. Выяснилось, что дети решили уехать к своему отцу, который находился в другой области. В настоящее время все пропавшие дети возвращены матери. Они в полном порядке", —  говорится в сообщении.

Департамент полиции предупреждает родителей, что ответственность за своих детей и их жизнь несут они сами. За допущение таких фактов предусмотрена ответственность по Законодательству Республики Казахстан.

Самое читаемое

Наверх