В Уральске спасатели пришли на помощь собакам

В Уральске помощь спасателей потребовалась двум собакам, которые провалились в открытый уличный погреб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Прибывшие на помощь спасатели извлекли четвероногих хвостатых. Во время проведения аварийно-спасательных работ они не пострадали. Нам важна каждая жизнь!", —— говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве также поделились видео спасательной операции.