В Уральске спасатели пришли на помощь собакам
Спасательную операцию сняли на видео.
Сегодня, 22:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:15Сегодня, 22:15
132Фото: скриншот с видео
В Уральске помощь спасателей потребовалась двум собакам, которые провалились в открытый уличный погреб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Прибывшие на помощь спасатели извлекли четвероногих хвостатых. Во время проведения аварийно-спасательных работ они не пострадали. Нам важна каждая жизнь!", —— говорится в сообщении МЧС.
В ведомстве также поделились видео спасательной операции.
Самое читаемое