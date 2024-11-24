  • 24 Ноября, 23:40
  • BAIGENEWS

В Уральске спасатели пришли на помощь собакам

Спасательную операцию сняли на видео.

Сегодня, 22:15
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 22:15
Сегодня, 22:15
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Фото: скриншот с видео

В Уральске помощь спасателей потребовалась двум собакам, которые провалились в открытый уличный погреб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Прибывшие на помощь спасатели извлекли четвероногих хвостатых. Во время проведения аварийно-спасательных работ они не пострадали. Нам важна каждая жизнь!", —— говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве также поделились видео спасательной операции.

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