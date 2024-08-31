В Уральске разгорелся пожар на свалке

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов тушат в Уральске, передаёт BaigeNews.kz.

"В Уральске на территории полигона твердо-бытовых отходов произошло загорание мусора на предварительной площади 600 квадратных метров. Пожар локализован. Жертв и пострадавших нет", —говорится в сообщении МЧС РК.