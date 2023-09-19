В Уральске пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку возле остановки

В Уральске 52-летний водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 14-летнюю девочку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

По словам заместителя начальника департамента полиции ЗКО Жанболата Жаншина, это произошло 17 сентября на нерегулируемом пешеходном переходе недалеко от района Птицефабрики.

"52-летний водитель Renault Duster возле остановки "Шлагбаум" сбил на дороге девочку 14 лет. Мужчина был пьян", — уточнили в пресс-службе ДП ЗКО.

В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что пострадавшая находится в крайне тяжёлом состоянии. Ведётся досудебное расследование по статье 345 Уголовного Кодекса РК "Нарушение ПДД".

17 сентября в ЗКО на трассе возле посёлка Бекей столкнулись фура DAF и легковушка Lada Priora. В результате погибли шесть человек: 34-летний мужчина, 35-летняя женщина и четверо несовершеннолетних.