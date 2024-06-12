В Уральске прошла акция "Біз таза ел үшін"

В Западно-Казахстанской области продолжается экологическая акция "Таза Казахстан", целью которой названы формирование экологической культуры, привитие любви к родной земле, воспитание патриотизма, поддержание чистоты окружающей среды и сохранение экологии, передаёт BaigeNews.

В Уральске в рамках данной экологической акции по инициативе молодежи области прошла акция "Біз таза ел үшін" в формате соревнования по сбору мусора.

Мероприятие объединило около двухсот человек, показав, как совместными усилиями можно сделать шаг к чистому будущему.

"Сегодняшнее мероприятие было замечательным событием! Я бы хотел попросить всех наших жителей быть более ответственными и заботливыми к окружающей природе, чтобы вместе предотвращать появление мусора на улицах. В конце концов чистота города зависит от каждого из нас," – считает член молодежного ОО "Альянс студентов Уральска" Сагидолла Сабыржан Дарханбекулы.

Здесь волонтеры Молодежного ресурсного центра "Жайық жастары" в удобной беговой обуви и специальных перчатках, держа мешки для мусора, приняли активное участие в спортивно-экологическом тренде.

Молодежь области выбрали именно территорию центрального рынка, так как данный участок, по их мнению, считается наиболее загрязненной территорией в городе.

По словам организаторов, подобные экологические мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.

В месячнике санитарной очистки приняли участие 12944 жителей, 3321 учреждения и предприятия, проведена очистка на территориях 231 парков и скверов, высажено более 44 тысяч саженцев деревьев, проведена уборка 1221 социального, 3307 предпринимательских и промышленных объектов, 525 историко-культурных памятников.

В экологическом акции задействовано 1134 единицы техники, вывезено 49102 тонны мусора.