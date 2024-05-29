В Уральске пресекли деятельность "вора в законе" из России
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Наличие крупных транзитных маршрутов и стабильное развитие государства привлекает не только зарубежных инвесторов, но и представителей иностранного криминалитета, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
МВД совместно с КНБ и Генеральной прокуратурой в результате постоянного контроля и отслеживания процессов, происходящих в уголовно-преступной среде, в том числе за пределами Казахстана, своевременно и оперативно пресекаются все попытки влияния зарубежных криминальных авторитетов.
В прошлом году пресечен въезд на территорию Казахстана четырех так называемых "законников" в кавычках из стран ближнего зарубежья.
"19 мая управлением по борьбе с организованной преступностью ДП и ДКНБ Западно-Казахстанской области установлен факт въезда на территорию страны гражданина сопредельного государства 1963 года рождения. По оперативным данным, обладающего в преступной среде статусом “вор в законе”. Он был установлен и доставлен в полицию Уральска. После проведения необходимых проверочных мероприятий покинул территорию Казахстана в направлении России, где в дальнейшем задержан правоохранительными органами соседнего государства. По имеющимся данным, в отношении него судебными органами Российской Федерации рассматривается дело по статье 210.1 Уголовного кодекса РФ “Занятие высшего положения в преступной иерархии", – отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
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