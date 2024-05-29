В Уральске пресекли деятельность "вора в законе" из России

Наличие крупных транзитных маршрутов и стабильное развитие государства привлекает не только зарубежных инвесторов, но и представителей иностранного криминалитета, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

МВД совместно с КНБ и Генеральной прокуратурой в результате постоянного контроля и отслеживания процессов, происходящих в уголовно-преступной среде, в том числе за пределами Казахстана, своевременно и оперативно пресекаются все попытки влияния зарубежных криминальных авторитетов.

В прошлом году пресечен въезд на территорию Казахстана четырех так называемых "законников" в кавычках из стран ближнего зарубежья.