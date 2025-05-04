В Уральске пожарные спасли 15 детей из горящего дома
Благодаря слаженным действиям спасателей, никто не пострадал.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Уральске сотрудники МЧС эвакуировали 40 человек, в том числе 15 детей, во время пожара в подвальном помещении жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Инцидент произошёл накануне на улице С.Тюленина.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы днём.
"По прибытии первых подразделений было установлено, что горит подвал пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.Пожарные оперативно приступили к эвакуации жильцов. По лестничному маршу здание покинули 40 человек, среди которых находились дети. Благодаря слаженным действиям спасателей, никто не пострадал", —говорится в сообщении.
Пожар полностью ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.
Самое читаемое
- Казахстанки впервые вошли в ТОП-6 мирового рейтинга Billie Jean King Cup
- Новый рекорд: 100 мастеров создали самый большой в Казахстане ковёр с тюльпаном
- Массовое отключение электроэнергии произошло на Бали
- На Землю падает советская космическая станция: есть риск для жилых районов
- Выявление ОПГ в шымкентском спецЦОНе прокомментировало "Правительство для граждан"