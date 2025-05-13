В Уральске специализированным судом по административным правонарушениям рассмотрено необычное дело: женщина, состоящая на учёте в пробационной службе, решила поздравить своего инспектора с днём рождения подарком, передаёт BaigeNews.kz. За это ей пришлось ответить по закону.

Как установил суд, гражданка "Б", ранее осуждённая по статье 190 ч.3 УК РК, отправила своему инспектору курьерскую посылку - букет цветов и клубнику в шоколаде. Сюрприз ко дню рождения, однако, расценили не как проявление вежливости, а как нарушение антикоррупционного законодательства.

Согласно статье 676 КоАП РК, любые подарки или материальное вознаграждение, предоставляемые лицам, выполняющим государственные функции, являются административным правонарушением, если не содержат признаков уголовного преступления. Суд, учитывая признание вины и обстоятельства дела, назначил гражданке "Б" штраф в размере 200 МРП - 550 480 тенге.

Кроме того, суд напомнил о статье 12 закона "О противодействии коррупции", согласно которой государственные служащие обязаны избегать ситуаций, способных привести к использованию служебного положения в личных интересах.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.