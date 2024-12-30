В 2023 году, во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил построить современный многофункциональный спортивный комплекс в городе Уральск. В результате были проведены необходимые работы, и построен спортивный объект. В открытии спортивного объекта приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, министр спорта и туризма РК Ербол Мырзабосынов, председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов, генеральный директор холдинга "BI Group" Асхат Омаров, ветераны спорта, спортсмены и жители города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата ЗКО.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев отметил, что этот спортивный комплекс будет способствовать развитию массового спорта в регионе в рамках поручения Главы государства.

"Президент отметил, что для укрепления здоровья нации необходимо развивать массовый спорт и создавать максимальные условия для свободного занятия спортом населения. Открывшийся современный спортивный комплекс в дальнейшем станет незаменимым местом для занятий спортом жителей региона, особенно молодежи", — сказал аким области. "Новый спортивно-оздоровительный комплекс в Уральске станет не только центром подготовки будущих чемпионов, но и местом, где жители смогут заниматься спортом в комфортных условиях. КазМунайГаз, как социально-ответственная компания, активно реализует значимые проекты, включая строительство школ, детских садов, медицинских учреждений и спортивно-культурных объектов в регионах своего присутствия. Эта работа будет продолжена для повышения качества жизни граждан", — отметил глава Казмунайгаз Асхат Хасенов.

В комплексе "Жайык Арена" созданы все условия как для массовых занятий спортом, так и для профессиональной подготовки спортсменов.

Комплекс включает залы для волейбола, баскетбола, бокса, борьбы, дзюдо, стрельбы из лука, бассейн и другие.

Молодежь региона выразила благодарность Президенту за вклад в развитие спортивной инфраструктуры региона.

"Мы очень рады. Открылся такой современный спортивный комплекс. Теперь мы будем проводить тренировки только здесь. Просторный и удобный спорткомплекс. Выражаем искреннюю благодарность нашему Президенту

за поддержку молодежи", — сказал молодой спортсмен Абзал Маратов.

Проект профинансирован АО НК "КазМунайГаз", строительные работы проведены компанией "BI Group".

Этот проект — еще один шаг к укреплению спортивного потенциала Западно-Казахстанской области и улучшению качества жизни населения.

Стоит отметить, что за 2 года в Западно-Казахстанской области введено в эксплуатацию 8 спортивных объектов. Также в 2025 году планируется построить ещё 10 объектов.

Напомним, Ербол Мырзабосынов наградил лучших в спортивной сфере по итогам 2024 года.