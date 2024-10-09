В Уральске отключили холодную воду

Без холодной воды остались жильцы домов на нескольких улицах в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "Батыс су арнасы".



9 октября, по информации пресс-службы компании, с 10:00 до 17:00 в районе улиц Кеменгер и Абдолова будут менять пожарный гидрант. По этой причине водоснабжение прекращается по следующим адресам: ул.Достык, 62; ул. Алаш, 16В; Жуманиязова, 91; ул.Абдолова, 40, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6; ул.Самал, 56/4; детский сад "Росточек"; частные дома по улице Жуманиязова от улицы Единства до улицы Самал.



Горожан заранее попросили запастись водой.