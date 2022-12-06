В Уральске нашли тело пропавшего месяц назад пенсионера

В Уральске нашли тело пенсионера, который пропал месяц назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Юрий Браслевич ушёл за грибами 5 ноября в районе второй базы, но так и не вернулся. Ему было 73 года.

Его внучка Ирина Жиденко сообщила, что тело дедушки нашли в лесу.

"Его нашел мужчина, который собирал торн в лесу. Сейчас приехали с морга. Тело изуродовали животные", - сказала Ирина.

Семья благодарит всех тех, кто помогал им с поисками.

Поисками пенсионера занимались спасатели, солдаты Нацгвардии, волонтёры и родственники. Были задействованы дроны и вертолёт. Общая обследованная площадь составила 56 квадратных километров и по воде 25 километров. По словам родственников, Юрий Браслевич не злоупотреблял алкоголем, не страдал потерей памяти. При нём не было мобильного телефона.