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В Уральске нашли тело пропавшего месяц назад пенсионера
В Уральске нашли тело пенсионера, который пропал месяц назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Юрий Браслевич ушёл за грибами 5 ноября в районе второй базы, но так и не вернулся. Ему было 73 года.
Его внучка Ирина Жиденко сообщила, что тело дедушки нашли в лесу.
"Его нашел мужчина, который собирал торн в лесу. Сейчас приехали с морга. Тело изуродовали животные", - сказала Ирина.
Семья благодарит всех тех, кто помогал им с поисками.
Поисками пенсионера занимались спасатели, солдаты Нацгвардии, волонтёры и родственники. Были задействованы дроны и вертолёт. Общая обследованная площадь составила 56 квадратных километров и по воде 25 километров. По словам родственников, Юрий Браслевич не злоупотреблял алкоголем, не страдал потерей памяти. При нём не было мобильного телефона.
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