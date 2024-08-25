Мост в Уральске временно закроют на ремонт
Сегодня, 17:16
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Сегодня, 17:16Сегодня, 17:16
122Фото: Мой город
Мост через Урал закроют на ремонт с 26 августа Движение авто временно приостановят, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
Как сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол", участок автодороги Самара—Шымкент (254-261 км, мост через реку Жайык) закроют на ремонт с 21:00 26 августа до 8:00 27 августа.
Движение авто временно будет по объездной дороге через новый мост (посёлок Зачаганск, посёлок Меловые горки).
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