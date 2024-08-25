  • 25 Августа, 18:52
  • BAIGENEWS

Мост в Уральске временно закроют на ремонт

Сегодня, 17:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мой город Сегодня, 17:16
Сегодня, 17:16
122
Фото: Мой город

Мост через Урал закроют на ремонт с 26 августа Движение авто временно приостановят, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Как сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол", участок автодороги Самара—Шымкент (254-261 км, мост через реку Жайык) закроют на ремонт с 21:00 26 августа до 8:00 27 августа. 

Движение авто временно будет по объездной дороге через новый мост (посёлок Зачаганск, посёлок Меловые горки).

Самое читаемое

Наверх