В Уральске автолюбитель заставил полицейских оформить протокол на их коллег
Водитель решил наказать полицейских, которые остановили его и решили оформить штраф за скол на лобовом стекле.
Сегодня, 00:15
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Сегодня, 00:15Сегодня, 00:15
146Фото: акимат Астаны / иллюстративное фото
В Уральске автолюбитель заставил полицейских оформить протокол на других полицейских, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".
Водитель автомобиля снял видео и рассказал, что полицейские остановили его и решили оформить штраф за скол на лобовом стекле.
Водитель увидел, что на лобовом патрульной машины, которая остановила его, также имеется скол. Недолго думая, он вызвал полицию прямо на трассу. В итоге на обочине оказались сразу три автомобиля: гражданское авто, полицейская машина, чей экипаж оформлял штраф на водителя гражданского авто и ещё одна полицейская машина, которая оформляла нарушение своих коллег.
Нужно отметить, что за проштрафившейся полицейской автомашиной приехал эвакуатор.
Видео: Telegram / uralskweek_kz
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