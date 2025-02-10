В Уральске автолюбитель заставил полицейских оформить протокол на других полицейских, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

Водитель автомобиля снял видео и рассказал, что полицейские остановили его и решили оформить штраф за скол на лобовом стекле.

Водитель увидел, что на лобовом патрульной машины, которая остановила его, также имеется скол. Недолго думая, он вызвал полицию прямо на трассу. В итоге на обочине оказались сразу три автомобиля: гражданское авто, полицейская машина, чей экипаж оформлял штраф на водителя гражданского авто и ещё одна полицейская машина, которая оформляла нарушение своих коллег.

Нужно отметить, что за проштрафившейся полицейской автомашиной приехал эвакуатор.