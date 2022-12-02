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BaigeNews.kz Сегодня, 03:34
174
Сегодня, 03:34
174
Фото: BaigeNews.kz

В Уральске арестован глава филиала Наццентра качества дорожных активов

В Уральске на два месяца арестован директор областного филиала Национального центра качества дорожных активов Зауырбек Кыпшакбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

Он подозревается в получении взятки в два миллиона тенге. Подробности дела не разглашаются. Расследованием занимаются сотрудники ДКНБ по ЗКО.

Зауырбек Кыпшакбаев был назначен на должность директора филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" в 2021 году. 

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#арест #Уральск
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:34
174
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