В Уральске арестован глава филиала Наццентра качества дорожных активов

Фото: BaigeNews.kz

В Уральске на два месяца арестован директор областного филиала Национального центра качества дорожных активов Зауырбек Кыпшакбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

Он подозревается в получении взятки в два миллиона тенге. Подробности дела не разглашаются. Расследованием занимаются сотрудники ДКНБ по ЗКО.

Зауырбек Кыпшакбаев был назначен на должность директора филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" в 2021 году.