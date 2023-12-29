В Управделами президента подвели итоги 2023 года

Управляющий делами Президента Республики Казахстан Айбек Дадебаев назвал насыщенным на события уходящий 2023 год, передаёт BaigeNews.kz.

"Завершается последняя неделя уходящего года. Для Управления делами он сложился весьма насыщенным на события. Мы организационно поддержали более 250 мероприятий с участием Главы государства: внутри страны и за рубежом, поездки в регионы, визиты иностранных гостей к нам.



Продолжается трансформация бизнес-процессов в УДП. Социальная поддержка, развитие корпоративной культуры и создание максимально комфортных условий для работы тоже находятся в постоянном фокусе", - написал Айбек Дадебаев в телеграм-канале.

Он отметил, что весь текущий год проходил под знаком цифровизации, которая должна облегчить работу, сделать ее более прозрачной, унифицировать процессы для всей структуры наших предприятий.

"Из важного: реализуется проект "Цифровой профиль работника"; значительно доработан САК (ситуационно-аналитический комплекс); завершили третий этап проекта Smart National Park Burabay – установили 3 дополнительные камеры для наблюдения за охранной зоной, приобрели оборудование для мониторинга окружающей среды. Кроме того, в целях обеспечения прозрачности сбора платы за использование ООПТ и снижения коррупционных рисков автоматизированы все 5 КПП нацпарка", - проинформировал управляющий делами Президента.

Институт Парламентаризма в рамках взаимодействия с Мажилисом и Сенатом разработал 34 законопроекта, и к 68 законопроектам дал свои экспертные заключения.



Сотрудники авиакомпании "Беркут" активно были задействованы в гуманитарных миссиях в Турцию, Афганистан и Палестину.

"Ударным год сложился и для медиков. Было открыто несколько востребованных пациентами лечебных центров в ЦКБ и БМЦ. Успешно прошли Дни медцентра в регионах – с врачебными приемами, операциями, а также мастер-классами для местных коллег. В течение года Центр ядерной медицины ввел в производство 4 радиофармпрепарата для ранней диагностики трудновыявляемых онкозаболеваний. Наилучшие показатели за последние 10 лет зафиксировали санатории - обслужили около 30 тысяч гостей, а средний показатель загрузки коечного фонда составил 95%. Построено новое здание Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы", - добавил он.

Айбек Дадебаев отметил, что предстоящий год намечается не менее насыщенным.