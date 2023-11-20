Область Улытау посетили вдвое больше иностранных туристов

Благодаря принимаемым мерам по развитию туристской инфраструктуры отмечается рост числа туристов, посещающих область Улытау. Об этом сообщил аким области Берик Абдыгалиулы на брифинге в СЦК, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Наличие сакральных мест и памятников истории различных эпох позволяет нарастить наш туристский потенциал, особенно этно- и экотуризм. Несмотря на наличие логистических проблем, мы наблюдаем рост количества въездных туристов на 7% за шесть месяцев, при этом количество иностранцев, посетивших регион, выросло почти в два раза. Объем услуг, оказанных гостиницами, вырос до 240 миллионов тенге, или на 32%", – сказал глава региона.

В 2023 году была увеличена периодичность движения поездов и авиарейсов из Алматы и Астаны. Теперь гости могут приехать в регион в комфортабельных вагонах "Тальго". В октябре запущен авиарейс в Шымкент, и уже спустя месяц периодичность полётов увеличилась с двух раз в неделю до трех.

"Принимается ряд мер для развития туристской инфраструктуры. В регионе ощущается острая нехватка гостиничных комплексов. И мы постепенно решаем эту проблему. К примеру, в Жанааркинском районе открыты два гостиничных комплекса. В 2024 году в Жезказгане планируется ввод двух гостиниц общей вместимостью 100 мест стоимостью 1,5 миллиарда тенге", – сказал аким области.

При этом бизнесу будут оказаны меры государственной поддержки в виде возмещения 10% затрат от вложенных инвестиций.

Аким также отметил, что в областном центре запланирована реконструкция действующей гостиницы "Металлург" с привлечением известных брендов гостиничного бизнеса.

Завершится и строительство новой дороги до историко-культурного комплекса "Жошы хан" и мавзолея Домбауыл.

Как отметил глава региона, в рамках подписанного меморандума с корпорацией "Казахмыс" разработаны эскизы благоустройства подножия горы Аулиетау, родников Кумысбулак и Тасбулак в Улытауском районе. Свидетелями проведённой работы жители и гости области смогут стать уже в следующем туристском сезоне.