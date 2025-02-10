В укрытии тяжкого преступления подозревают полицейского в Жамбылской области
Прокурорами Жамбылской области начато досудебное расследование по факту укрытия тяжкого преступления.
Сегодня, 10:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:39Сегодня, 10:39
98
Прокуратура Жамбылской области начала досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела полиции Байзакского района по подозрению в умышленном укрытии преступления тяжкой категории, передаёт BaigeNews.kz.
По информации надзорного органа региона, укрытие проявилось в не регистрации заявления об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований по факту кражи 10 700 000 тенге, совершенной на территории района.
В совокупности добытых доказательств деяние подозреваемого квалифицировано по п. 2 ч. 3 ст. 433 УК (укрытие тяжкого преступления группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемый сотрудник полиции задержан в порядке ст.ст.128-131 УПК и в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей". Досудебное расследование продолжается. Согласно статьи 201 УПК, иная информация разглашению не подлежит, – сообщили в прокуратуре.