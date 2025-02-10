Прокуратура Жамбылской области начала досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела полиции Байзакского района по подозрению в умышленном укрытии преступления тяжкой категории, передаёт BaigeNews.kz.

По информации надзорного органа региона, укрытие проявилось в не регистрации заявления об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований по факту кражи 10 700 000 тенге, совершенной на территории района.