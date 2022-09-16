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В Украине зафиксировали первый случай оспы обезьян
В Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. Это произошло сегодня, 15 сентября. Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.
"Сейчас пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него легкое течение болезни. Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, которое было проведено областным Центром контроля и профилактики болезней МОЗ Украины. Сейчас идет эпидемиологическое расследование указанного случая", - говорится в сообщении.
Пациент рассказал, что он не контактировал с больными обезьяньей оспой и не выезжал за границу. Однако медики установили, что он был инфицирован в одном из крупных городов страны. Это удалось выяснить по симптомам заболевания и предварительным результатам сбора эпидемиологического анамнеза.
"Из симптомов заболевания у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле. В целях сохранения комфорта пациента область регистрации случая не приводится. Напомним, оспа обезьян - оспообразное заболевание, вызывающее вирусы семейства поксвирусов. Она подобна натуральной оспе, однако отличается меньшей летальностью и более легкими симптомами", - добавили в Министерстве.
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