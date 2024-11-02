В уголовном деле о теракте в "Крокусе" появились ещё четыре фигуранта

В уголовном деле о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", жертвами которого стали 145 человек, появились четыре новых фигуранта. Все они - жители Ингушетии, двое из них арестованы, ещё двое - объявлены в розыск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Комменсантъ".

По версии следствия, все они могут быть связаны с уже признанным террористическим и запрещенным судом боевым крылом вирда баталхаджинцев. Обвиняемые переделали охолощенные автоматы Калашникова в боевые и вооружили ими вместе с патронами террористов, непосредственно совершивших нападение на посетителей концертного зала. Пособники признают участие в незаконном обороте оружия и боеприпасов, утверждая, что и представить себе не могли, к каким последствиям все это может привести.

Напомним, В августе суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Новыми фигурантами уголовного дела, находящегося в производстве ГСУ СКР, являются уроженцы ингушского селения Сурхахи Хусейн Медов, Джабраил Аушев и Хаваж-Багаудин Алиев, а также Батыр Кулаев из Экажево. Их уголовное дело в центральном аппарате следственного ведомства уже соединили с громким делом о теракте в "Крокус Сити Холле", однако обвиняют их пока по статьям "незаконный оборот оружия и боеприпасов, совершенный группой по предварительному сговору" и "незаконный оборот взрывных устройств и взрывчатки, совершенные группой".

В ходе расследования одного из самых кровавых преступлений последних лет было установлено, что за несколько недель до массового расстрела в концертном зале будущие исполнители преступления, выходцы из Таджикистана, через пособников связались со своими единомышленниками в Ингушетии.

32-летний Хусейн Медов, по оперативным данным "системно" участвующий в незаконном обороте оружия, по просьбе таджиков по своим каналам достал четыре охолощенных автомата Калашникова, которые у себя дома переделал в боевые.

Его сообщник, 27-летний Батыр Кулаев, передал своему земляку магазины для автоматов Калашникова и патроны, которые и были израсходованы террористами в "Крокусе".

Пособники Медова 23-летний Джабраил Аушев и 31-летний Хаваж-Багаудин Алиев доставили оружие и боеприпасы в тайники возле сел Экажево и Сурхахи, отправив их координаты заказчикам.

За ними приехали посредники, которые доставили в московский регион помимо четырех автоматов 68 магазинов и более 2 тыс. патронов. Причем большая часть рожков перед отправкой была заряжена, а это, по версии следствия, подтверждает, что предполагаемые участники ингушского звена террористического сообщества знали, что их сообщники готовятся к настоящей бойне, что и произошло в итоге в Москве. По показаниям фигурантов расследования, за оружие и боеприпасы им перечислили более 1 млн руб.

Сотрудники ФСБ и угрозыска задержали Медова и Аушева в Ингушетии. Двое их земляков объявлены в розыск.

Из Ингушетии Медова и Аушева доставили в Москву, где под стражей находятся другие участники теракта в "Крокусе" — в пятницу, 1 ноября, Басманный райсуд продлил новым фигурантам меры пресечения в виде ареста до 22 декабря. Заседание в базе данных Мосгорсуда значилось открытым. В этом режиме суд установил только личности фигурантов. Джабраил Аушев и Хусейн Медов оказались безработными, имеющими лишь среднее образование. При этом выяснилось, что астматик Медов является инвалидом 2-й группы.

Однако едва фигуранты представились суду, следствие заявило ходатайство о закрытии процесса. Решение о продлении стражи было оглашено публично.

После разбирательства представители обвиняемых сообщили “Ъ”, что они отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

Мол, работали только с посредниками, поэтому и представить себе не могли, у кого в итоге окажутся стволы и как они будут использованы.

Напомним, теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта. Погибло 145 человек, еще 551 получил ранения и травмы. Непосредственными исполнителями преступления, по версии следствия, являлись Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. В СКР полагают, что, направляясь в Белгородскую область, где их задержали 23 марта, террористы рассчитывали перебраться на Украину, ее спецслужбы готовили соответствующий коридор. В ходе дальнейшего следствия были задержаны и арестованы с десяток сообщников исполнителей, в том числе четверо, проживавших в Дагестане. Все они, полагают в ФСБ, являлись приверженцами запрещенной террористической организации "Вилаят Хорасан".