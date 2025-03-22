Британское издание Nation Cymru поделилось ожиданиями от предстоящего поединка между сборными Уэльса и Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как отмечают журналисты, эта встреча станет первой в истории противостояний мужских национальных команд двух стран. В рейтинге ФИФА Казахстан занимает 110-е место, уступая Уэльсу 81 позицию. В ноябре команда Магомеда Адиева покинула второй дивизион Лиги наций, набрав всего одно очко в шести матчах.

Тем не менее, валлийцы не должны недооценивать соперника, подчеркивает издание.

"Казахстанцы уверенно провели отбор на Евро-2024, одержав шесть побед в десяти матчах, в том числе обыграв Северную Ирландию дважды, а также сенсационно победив Данию и Финляндию. Это команда, которая умеет преподносить сюрпризы", — пишет Nation Cymru.

Матч Уэльс — Казахстан состоится в ночь с 22 на 23 марта в Кардиффе.