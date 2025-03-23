Полузащитник сборной Уэльса и французского клуба "Нант" Сорба Томас прокомментировал матч против Казахстана и отметил дебют нападающего алматинского "Кайрата" 16-летнего Дастана Сатпаева, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sportnews.kz.

"У Казахстана есть хорошие игроки. Они заслуживают уважения за ту игру, которую показали. В целом, вне зависимости от того, Англия это или Казахстан, соперника надо уважать. Мы были сконцентрированы на своей игре. Конечно, мы будем ждать выезда в Казахстан и готовы к возможным сложностям и вызовам. Что касается Дастана Сатпаева, это молодой игрок. Я рад узнать, что он дебютирует за сборную, он будет получать опыт, играя с более опытными футболистами. У нас тоже есть молодые игроки, которым мы стараемся передавать свой опыт", — заявил Томас.

Напомним, сборная Казахстана уступила Уэльсу в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча группы J, состоявшаяся в Кардиффе, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Во втором туре сборная Казахстана 25 марта встретится с Лихтенштейном, а Уэльс в этот же день сыграет против Северной Македонии.

Ранее сообщалось о том, что футбольный клуб "Челси" объявил о подписании контракта с 16-летним талантом Дастаном Сатпаевым. Этот трансфер стал рекордным для чемпионата Казахстана, так как "Кайрат" получит за игрока 4,3 миллиона евро. СМИ писали, что зарплата Дастана составит около 14 тысяч фунтов в месяц, из которых 12 тысяч будут переводиться на родительский счет и станут доступны только после достижения им 22 лет.

Недавно Дастан провёл дебютный матч за национальную команду в игре против Кюрасао и установил новый рекорд, став самым молодым дебютантом в истории национальной команды.м