В ТЮЗе имени Сац проведут капремонт и построят новую сцену

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Здание Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Натальи Сац в Алматы капитально отремонтируют. Об этом стало известно во время встречи акима города Ерболата Досаева с жителями Ауэзовского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Ерболат Досаев отметил, что театр занимает особое место в жизни Алматы. В 2021 году здание признали историческим наследием города. Было решено вместо косметического ремонта провести капитальный и сделать новую пристройку.