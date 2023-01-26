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Лента новостей

gov.kz Сегодня, 13:57
155
Сегодня, 13:57
155
Фото: gov.kz

В ТЮЗе имени Сац проведут капремонт и построят новую сцену

Здание Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Натальи Сац в Алматы капитально отремонтируют. Об этом стало известно во время встречи акима города Ерболата Досаева с жителями Ауэзовского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Ерболат Досаев отметил, что театр занимает особое место в жизни Алматы. В 2021 году здание признали историческим наследием города. Было решено вместо косметического ремонта провести капитальный и сделать новую пристройку.

"Подрядчики предлагали провести косметический ремонт, но, думаю, театр от этого не выиграет. Я предложил главе государства помимо капитального ремонта внешнего фасада объявить конкурс на строительство пристройки. Затем перейдём к разработке проекта. Хочу заверить творческий коллектив театра, что к 80-летнему юбилею мы планируем завершить капитальный ремонт. Город получит новый театр, который будет радовать жителей", — заверил Ерболат Досаев.

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#театр #ремонт #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:57
155
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