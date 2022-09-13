В тяжёлом состоянии остаются пожарные, пострадавшие в Абайской области

Фото: пресс-служба ДЧС области Абай

Пожарных, серьёзно пострадавших в огне в Абайской области, навестил замглавы МЧС и вручил им госнаграды, передаёт BaigeNews.kz.

Вице-министр Марат Кульдиков и начальник ДЧС Манарбек Шапагатов посетили больницу Скорой медицинской помощи в Семее и вручили командиру отделения ПЧ-22 Амангельды Турлыбекову орден "Айбын" III степени.

Состояние сотрудника остаётся стабильно тяжёлым.

В больнице города Шар лечение получает пожарный-спасатель ПЧ-22 Нурлан Салимжан, получивший ожоги различной степени тяжести. Сотруднику вручили медаль "Ерлігі үшін".

Благодарственное письмо от имени акима области направили Куату Байгазинову, сотруднику Бакырчинского военно-спасательного взвода. Он оказал первую доврачебную помощь пострадавшим огнеборцам при пожаре в Жарминском районе.

Напомним, одного из пожарных врачи спасти не смогли.

Приказ о награждении пожарных подписал президент.