В Семее продолжают тушить крупный пожар на зерноскладе. Огонь удалось локализовать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"По уточненной информации на территории зерноперерабатывающей компании происходит загорание кровли склада со жмыхом семян подсолнечника. Проводится разборка и проливка. Информация по пострадавшим не поступала", — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что в ликвидации участвуют 23 единиц техники и 65 человек личного состава. Также был привлечён пожарный поезд.

Работа продолжается, отметили в ведомстве.