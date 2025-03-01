В тушении сложного пожара в Семее задействовали поезд
Информация по пострадавшим не поступала.
Сегодня, 20:19
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Сегодня, 20:19Сегодня, 20:19
168Фото: МЧС РК
В Семее продолжают тушить крупный пожар на зерноскладе. Огонь удалось локализовать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"По уточненной информации на территории зерноперерабатывающей компании происходит загорание кровли склада со жмыхом семян подсолнечника. Проводится разборка и проливка. Информация по пострадавшим не поступала", — говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что в ликвидации участвуют 23 единиц техники и 65 человек личного состава. Также был привлечён пожарный поезд.
Работа продолжается, отметили в ведомстве.