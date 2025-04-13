В нескольких регионах Турции в марте и апреле были отмечены самые сильные заморозки за последние десятилетия — температура местами опускалась до -15 °C. Об этом в соцсети Х сообщил министр сельского хозяйства страны Ибрагим Юмаклы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Согласно официальной информации, особенно суровые погодные условия наблюдались в период с 10 по 12 апреля. Помимо резкого похолодания, в регионах прошли снегопады и град. Серьёзный ущерб понесли сельскохозяйственные угодья — пострадали яблоневые, абрикосовые, ореховые сады, виноградники, а также посевы картофеля и лука.

Министр отметил, что это один из самых разрушительных заморозков в истории современной Турции после аналогичной катастрофы 2014 года. Тогда в провинции Малатья погибло около 80% абрикосовых деревьев.

Власти страны пообещали оказать поддержку пострадавшим фермерам. Некоторые аграрии пытаются спасти урожай с помощью необычных методов: например, один из фермеров установил систему дождевания, при которой растения покрываются защитной ледяной коркой, сохраняющей тепло и предотвращающей повреждение морозом.

Министерство сельского хозяйства продолжает мониторинг ситуации и оценивает масштабы нанесённого ущерба.