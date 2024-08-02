В Турции заблокировали доступ к Instagram

Доступ к соцсети Instagram был заблокирован утром в пятницу в Турции по решению совета по технологиям и коммуникациям, передаёт BaigeNews со ссылкой на vm.ru. Причины и продолжительность блокировки не называются. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в управлении информационных технологий и связи Турции.

Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, доступ к Instagram на территории страны заблокирован с утра 2 августа.

По версии местных СМИ, решение принято в связи с блокировкой Instagram соболезнований в связи со смертью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Это решение осудил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.