В Турции заблокировали доступ к Instagram
Сегодня, 11:11
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Сегодня, 11:11Сегодня, 11:11
144Фото: Shutterstock
Доступ к соцсети Instagram был заблокирован утром в пятницу в Турции по решению совета по технологиям и коммуникациям, передаёт BaigeNews со ссылкой на vm.ru. Причины и продолжительность блокировки не называются. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в управлении информационных технологий и связи Турции.
Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, доступ к Instagram на территории страны заблокирован с утра 2 августа.
По версии местных СМИ, решение принято в связи с блокировкой Instagram соболезнований в связи со смертью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Это решение осудил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
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