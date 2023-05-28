В Турции стартовал второй тур президентских выборов

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Впервые в истории Турции в стране проходит второй тур выборов президента, передаёт BaigeNews.kz.

Избирательные участки открыты с 8:00 до 17:00 по местному времени (с 11:00 до 20:00 времени Астаны). Подсчёт голосов начнется после закрытия избирательных участков в 17:00 по местному времени.

По информации Аnadolu, по всей стране установлены свыше 191 тысячи избирательных урн. Число избирателей при этом превышает 60 миллионов человек. Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах проголосовало в целом 3,5 миллиона избирателей.

Напомним, по итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от "Союза народа", действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от "Союза нации", лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процентов).