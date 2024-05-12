В Турции перевернулся школьный автобус с 25 пассажирами

В турецкой Анталье перевернулся автобус, перевозивший школьников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Haber Global.

Водитель автобуса, в котором находилось 22 школьника и два учителя, потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось в кювет.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили 25 человек. К месту происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб. По предварительной версии, причиной аварии стала плохая погода.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, их состояние оценивается как удовлетворительное.