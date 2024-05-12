В Турции перевернулся школьный автобус с 25 пассажирами
Сегодня, 15:14
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Сегодня, 15:14Сегодня, 15:14
175Фото: haberglobal.com.tr
В турецкой Анталье перевернулся автобус, перевозивший школьников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Haber Global.
Водитель автобуса, в котором находилось 22 школьника и два учителя, потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось в кювет.
В ДТП травмы различной степени тяжести получили 25 человек. К месту происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб. По предварительной версии, причиной аварии стала плохая погода.
Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, их состояние оценивается как удовлетворительное.
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