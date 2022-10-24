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В Турции официально прокомментировали скандал с флагом Казахстана на чемпионате мира
Президент Турецкой федерации бодибилдинга, фитнеса и армрестлинга Ниязи Курт прокомментировал инцидент с флагами Казахстана и Турции во время церемонии награждения призеров чемпионата мира 2022 года по армреслингу среди юниорок в категории до 50 килограмм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Победительница соревнований турчанка Деря Джерен и казахстанки Дана Асанова и Диана Тюкова, завоевавшие, соответственно бронзовую и серебряную медали мирового первенства, соперничали на пьедестале, пытаясь развернуть на передний план флаг именно своей страны.
"Поскольку у нее есть право, она держал флаг перед ними. Вообще-то, проблем могло и не быть. Не было бы проблем, если бы казахстанские спортсменки несли свои флаги отдельно.
Наша спортсменка настояла на том, чтобы сохранить свое переднее место, место, где он должен был находиться. Когда они осознали свою ошибку, они начали поднимать флаг сзади и держать его. Такие небольшие споры в спорте на самом деле добавляют красок, но то, что происходит в соревновательной среде, - это ситуации, которые никогда не представляют для нас проблемы.
Это была ситуация, когда спортсмены жили там какое-то время. После этого казахстанских и других официальных лиц снова предупредили о процедуре поднятия флага", - цитирует Курта Fanatik.
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