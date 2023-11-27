В Турции море вышло из берегов и затопило улицы

В нескольких регионах Турции после сильных ливней вышли из берегов Эгейское и Средиземное моря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на турецкое информационное агентство Anadolu.

В Анталье ливень, после которого на улицах образовались лужи, привёл к затруднению движения автотранспорта.

На побережье Коньяалты сильный ветер вызвал беспокойство на море, и, как следствие, объёмные волны. Затопленными оказались расположенные поблизости дома и здания. Время от времени ливень сменялся градом.

В ручье Кунду в районе Аксу затонула рыбацкая лодка, а в окрестностях ручья Чирган в районе Серик под водой оказались сельскохозяйственные угодья.

Вода залила и подземные переходы. Один из них расположен в районе Кепез. Полицейские и спасатели помогают владельцам машин вызволить транспорт из затопленных переходов с помощью эвакуаторов.

"Салон нашей машины был заполнен водой вплоть до сидений. Когда из машины начал идти дым, мы взобрались на неё. Нас было трое в салоне. Через некоторое время прибыла пожарная служба и спасла нас", — рассказал водитель по имени Ахмет.

В целях безопасности подземный переход закрыли для движения транспорта. Специальные бригады работают на месте, откачивая воду.