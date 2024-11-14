  • 14 Ноября, 13:03
  • BAIGENEWS

В Турции могильщики нашли древний кувшин с тысячей серебряных монет

Сегодня, 12:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
vm.ru Сегодня, 12:18
Сегодня, 12:18
101
Фото: vm.ru

В турецком городе Тарсус могильщики обнаружили древний кувшин, в котором находились серебряные монеты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  британское издание Daily Express.

Сенсационная находка была обнаружена во время подготовки места для захоронения. О необычном сосуде сообщили в полицию и историкам из местного музея. Специалисты насчитали в посуде около 1,1 тыс. монет. В музее заявили, что намерены тщательно изучить клад, чтобы установить в каком веке были выпущены монеты и кувшин.

После извлечения сосуда из земли церемония захоронения на кладбище продолжилась.

Самое читаемое

Наверх