В Турции могильщики нашли древний кувшин с тысячей серебряных монет
Сегодня, 12:18
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Сегодня, 12:18Сегодня, 12:18
101Фото: vm.ru
В турецком городе Тарсус могильщики обнаружили древний кувшин, в котором находились серебряные монеты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на британское издание Daily Express.
Сенсационная находка была обнаружена во время подготовки места для захоронения. О необычном сосуде сообщили в полицию и историкам из местного музея. Специалисты насчитали в посуде около 1,1 тыс. монет. В музее заявили, что намерены тщательно изучить клад, чтобы установить в каком веке были выпущены монеты и кувшин.
После извлечения сосуда из земли церемония захоронения на кладбище продолжилась.