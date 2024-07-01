В Турции из-за взрыва газа погибли пять человек, 57 пострадали
Сегодня, 05:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:50Сегодня, 05:50
41Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Взрыв произошёл в кондитерской города Торбалы в турецкой провинции Измир, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.
Причиной ЧП, предварительно, стала утечка газа из баллона. Погибли пять человек, 57 пострадалт
Отмечается, что в результате взрыва повреждения получили 10 находящихся в этом районе зданий. По факту ЧП начато расследование.
Самое читаемое
- Для транспортировки тел погибших казахстанцев в Ош отправят воздушное судно
- Разрушительный сель в Кыргызстане: среди погибших есть дети из Казахстана
- Как отметят День столицы в Астане
- Я не делю людей по национальностям: Димаш Кудайберген выступил на бизнес-форуме в Алматы
- Спали в палатке из фольги: фермер держал в рабстве шесть человек