В Турции из-за взрыва газа погибли пять человек, 57 пострадали

Взрыв произошёл в кондитерской города Торбалы в турецкой провинции Измир, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.

Причиной ЧП, предварительно, стала утечка газа из баллона. Погибли пять человек, 57 пострадалт

Отмечается, что в результате взрыва повреждения получили 10 находящихся в этом районе зданий. По факту ЧП начато расследование.