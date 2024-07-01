  • 1 Июля, 05:58
  • BAIGENEWS

В Турции из-за взрыва газа погибли пять человек, 57 пострадали

Сегодня, 05:50
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 05:50
Сегодня, 05:50
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Взрыв произошёл в кондитерской города Торбалы в турецкой провинции Измир, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.

Причиной ЧП, предварительно, стала утечка газа из баллона. Погибли пять человек, 57 пострадалт

Отмечается, что в результате взрыва повреждения получили 10 находящихся в этом районе зданий. По факту ЧП начато расследование.

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