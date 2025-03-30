В Турции арестовали шведского журналиста по обвинению в терроризме
Турецкие власти заявляют, что арест не связан с его работой в СМИ
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Шведского журналиста Йоакима Медина задержали в Турции и обвинили в связях с террористической организацией, а также в оскорблении президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкие власти заявляют, что арест не связан с его работой в СМИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.
Медина, репортер шведской газеты Dagens ETC, прибыл в Стамбул для освещения протестов против ареста мэра города Экрема Имамоглу. Его задержали в аэропорту 27 марта, а на следующий день арестовали. По утверждению турецких властей, журналист поддерживал связи с запрещенной в стране Курдской рабочей партией (КРП) и участвовал в акции ее сторонников в Швеции.
Шведское правительство называет обвинения "абсурдными" и требует немедленного освобождения журналиста. Министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард заявила, что этот вопрос — "абсолютный приоритет" для Швеции.
Арест Медина произошел на фоне массовых протестов в Турции, вызванных задержанием Экрема Имамоглу — главного оппозиционного соперника Эрдогана. По данным турецких властей, в ходе акций были задержаны около 2000 человек, а репрессии против СМИ усилились.
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