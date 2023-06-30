В Туркменистане появился первый в стране "умный" город

Фото: turkmenistan.gov.tm

В Туркменистане открыли первый в стране "умный" город — Аркадаг, передаёт BaigeNews.kz.

На сайте госинформагентства страны сообщается, что в торжественном открытии нового города приняли участие глава государства Сердар Бердымухамедов и иностранные гости.

"Реализация этого мега-проекта запланирована на два этапа. В настоящее время завершена первая очередь его возведения, в рамках которой построено 336 объектов социально-культурного и иного назначения", — указывается в сообщении.

Отмечается, что новый город является "показательным образцом "умного" города, жизнедеятельность которого основана на передовых цифровых, информационно-коммуникационных и "зелёных" технологиях". При строительстве объектов применялись экологически чистые материалы.

В городе построены многоэтажки и коттеджи с интеллектуальной системой управления домом.

"Так, управлять домами и бытовыми процессами можно удалённо, например, с помощью смартфона. Внедрение в новом городе оптико-волоконной коммуникационной системы дало возможность для использования высокоскоростного Интернета. Для обеспечения высококачественной сотовой связи введён в эксплуатацию комплекс оборудования 4G", — отмечается в сообщении.

В строительстве цифровой инфраструктуры города Аркадаг принимали участие студенты и преподаватели вузов страны.

Указывается, что объекты здравоохранения первого в Туркменистане "умного" города оснащены современным медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей. Создана спортивная инфраструктура.

В городе внедрены "умные" дороги и автопарковки, передвигаются электробусы и электромобили-такси, имеются зарядные станции для электротранспорта. Предусмотрены терминалы для осуществления безналичных платежей за проезд и онлайн-заказов.