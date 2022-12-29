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В Туркестанской области жители сразу трех сел жалуются на постоянные скачки напряжения в сети
Жители трех сел Ордабасинского района не выдержали очередного скачка напряжения в сети и вышли на улицы. Говорят, у многих опять сгорела бытовая техника. Инвалид первой группы Гульрайхан Абдикаримова не может сдержать слез. За один день она потеряла сразу все, что брала в кредит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
"В течение дня у меня сгорели холодильник, телевизор, микроволновка, электрочайник и стиральная машина, чуть позже сгорел и кондиционер. Все это было взято в кредит, больше миллиона. Теперь платить за мусор придется", - сказала жительница села Кольтоган Гульрайхан Абдикаримова.
У многих новые холодильники теперь как обычные, но очень дорогие шкафы. Стиральные машины стали журнальными столиками. А сгоревшие микроволновки сельчане попросту выкидывают.
"Это много лет продолжается, постоянно. У нас чуть ветер дунет – света нет, дождик закапал – света нет, погода затемнилась, как говориться, всё – у нас света нет. Вот честно: мы уже устали так жить. Это сколько можно? Туда пойдем – нас футболят: "Идите туда, заявление пишите". Один аким нас футболит: "Идите туда пишите". Вот этот свет – это проблема, это вот такая проблема, она уже всех достала, всех", - заявила жительница села Кольтоган Кристина Ванина.
При этом глава районных сетей искренне удивился таким жалобам. По его словам, о горящей технике он узнал впервые. А еще заверил, что через пару недель закончится модернизация сетей и, скорее всего, все наладится.
"Не могу сказать, что проблем с электричеством нет. Они есть. Это же техника. У нас работает специальная бригада, которая оперативно устраняет неполадки. При этом больше вызовов от предпринимателей, которые сидят на трехфазке", - прокомментировал руководитель электрических сетей Ордабасинского района Бакдаулет Жумабеков.
Правда, объяснить людям, почему напряжение постоянно скачет, руководитель так и не смог. Открытым также остался вопрос: кто в итоге возместит ущерб сельчанам и возместит ли вообще.
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