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  • В Туркестанской области за двое суток выдворили из страны 50 иностранцев
Polisia.kz Сегодня, 11:52
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Сегодня, 11:52
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Фото: Polisia.kz

В Туркестанской области за двое суток выдворили из страны 50 иностранцев

За двое суток полицейские выявили 131 иностранца, нарушившего миграционное законодательство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, полицейскими Туркестанской области с 17 по 21 апреля проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Мигрант”. 
В ходе ОПМ за двое суток сотрудники миграционной полиции выявили 131 иностранца, нарушившего законодательство Казахстана в сфере миграции. 

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности по ст. 517 ч. 5 КоАП РК. 50 иностранцев выдворили за пределы республики. 

Кроме того, полицейские установили 65 граждан Казахстана, незаконно предоставлявших иностранцам жилье и 14 граждан, использовавших их рабочую силу. 

В отношение нарушителей составили административные протоколы по ст. 518 и 519 КоАП РК, - сообщили в полиции.

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Сегодня, 11:52
159
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