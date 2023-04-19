В Туркестанской области за двое суток выдворили из страны 50 иностранцев

Фото: Polisia.kz

За двое суток полицейские выявили 131 иностранца, нарушившего миграционное законодательство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, полицейскими Туркестанской области с 17 по 21 апреля проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Мигрант”.

В ходе ОПМ за двое суток сотрудники миграционной полиции выявили 131 иностранца, нарушившего законодательство Казахстана в сфере миграции.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности по ст. 517 ч. 5 КоАП РК. 50 иностранцев выдворили за пределы республики.

Кроме того, полицейские установили 65 граждан Казахстана, незаконно предоставлявших иностранцам жилье и 14 граждан, использовавших их рабочую силу.

В отношение нарушителей составили административные протоколы по ст. 518 и 519 КоАП РК, - сообщили в полиции.