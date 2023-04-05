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  • В Туркестанской области выявили 94 факта незаконного вывоза нефтепродуктов
inform.kz Сегодня, 08:47
290
Сегодня, 08:47
290
Фото: inform.kz

В Туркестанской области выявили 94 факта незаконного вывоза нефтепродуктов

Таможенными постами Департамента государственных доходов по Туркестанской области были выявлены 94 факта незаконного вывоза нефтепродуктов, по которым судом наложен штраф на сумму более 1,5 миллиона тенге и конфисковано 2 341 литра бензина, 25 335 дизельного топлива, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина страны.

"В соответствии с приказом Министра энергетики Республики Казахстан" от 20 января 2023 года № 21, Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 20 января 2023 года № 49, Министра внутренних дел Республики Казахстан от 20 января 2023 года № 31 и Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 20 января 2023 года № 40/қе-қа, введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 08:47
290
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